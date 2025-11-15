Ketenpere’nin Diren komiseri

2017 yılında sinema salonlarını kahkahaya boğan Ketenpere serisinin devam filmi Ketenpere Dalavere kadrosunda Diren Polatoğulları yerini aldı. Oyuncu filmde, zengin bilim insanı Feza'nın (Uğur Aslan) kardeşi Fahri karakterine hayat verdi. Aynı zamanda polis olan Fahri, kardeşi için endişelenip işin peşine düşüyor. Kalender karakteriyle Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Ketenpere Dalavere'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde İstanbul'da başladı. Filmin ana kadrosunu oluşturan Mehmet Esen, Orhan Aydın ve Abidin Yerebakan yeni filmde de kadroda yerlerini aldı.