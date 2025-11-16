Haberler Günaydın Haberleri Keyfimize böyle limon sıkıyorlar
Giriş Tarihi: 16.11.2025

Keyfimize böyle limon sıkıyorlar

Mekanlar, hesapları şişirmek için birbiriyle yarışıyor. Müşteriler ise bu durumdan şikayetçi! Daha önce hesaba, cep telefonunun şarj ücretini yansıtan işletmeyi GÜNAYDIN manşetine taşımıştı.



Benzer bir olay bu kez Kuzguncuk'ta yaşandı. Boğaz manzaralı bir işletmeye giden müşteriler, içtikleri soda ve çay için limon istedi.



HESABA 10 LİRA YANSITILDI
Garson, masaya birkaç tane dilimlenmiş limon getirdi. Ancak müşteriler hesabı istediklerinde şoke oldu. Çünkü limon, ekstra olarak 10 liralık bir bedel karşılığı hesap pusulasına yansıtılmıştı. Müşteriler "Sodanın içine atılan limona bile para aldılar" diye duruma tepki gösterdi.
