Kıbrıs’ı ayağa kaldırdı

Gazze'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan ve son dönemde yaptığı yardım çalışmalarıyla kamuoyunun takdirini toplayan Yıldız Tilbe, önceki akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu.Konser öncesinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılanan Tilbe, saçlarına taktığı sarı postişle dikkatleri üzerine çekti. Sahnede enerjisi bir an bile düşmeyen sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Dansları, neşeli halleri ve samimi sohbetleriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, performansı boyunca bol bol dans ederek salonu ayağa kaldırdı. Yaklaşık 1500 kişinin izlediği konserde yoğunluk nedeniyle yer bulamayan birçok kişi programı ayakta takip etmek zorunda kaldı.