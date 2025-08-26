Kilolu yolculardan iki koltuk parası alınacak

Amerikan havayolu şirketi, koltuk kollarının içine sığmayan yolcuların 27 Ocak'tan itibaren ikinci bir koltuğu önceden satın almasının zorunlu olacağını duyurdu. Mevcut uygulamada kilolu yolcular isterse ek koltuğu önceden satın alıp ücretini geri alabiliyor, isterse havalimanında ücretsiz talep edebiliyordu. Yeni kuralda ise geri ödeme hâlâ mümkün ancak artık garanti değil. Şirket, geri ödemenin; yalnızca uçuşun tamamen dolmaması, her iki biletin aynı sınıftan alınması ve uçuş sonrası doksan gün içinde talepte bulunulması durumunda yapılacağını belirtti. Yeni düzenlemeye göre ek koltuğu önceden almayan yolcular havalimanında ek bilet satın almak zorunda kalacak. Uçuş doluysa yolcu başka bir sefere aktarılacak.