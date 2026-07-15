’Kim Milyoner Olmak İster?’ ekibi şehrinize geliyor!

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıkıyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştirecek. Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Belki de milyonlara uzanan yol bu kez sizin şehrinizden başlayacak!
MÜLAKAT TAKVİMİ
18 Temmuz: Aydın
19 Temmuz: Denizli
22 Temmuz: Antalya
24 Temmuz: Konya
26 Temmuz: Kırşehir
27 Temmuz: Kayseri
29 Temmuz: Sivas
1 Ağustos: Trabzon
2 Ağustos: Rize
5 Ağustos: Erzurum
7 Ağustos: Şanlıurfa
9 Ağustos: Gaziantep