Kim Milyoner Olmak İster? Konya ve Kırşehir mülakatları için yarışmacı adaylarını bekliyor

"Kim Milyoner Olmak İster?" ekibinin 24 Temmuz Cuma günü Konya'da, 26 Temmuz Pazar günü ise Kırşehir'de gerçekleştireceği ön mülakat adresleri;
24 Temmuz Cuma – Konya, Beyşehir
Yer: Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi
Saat: 12.00-19.00
26 Temmuz Pazar – Kırşehir
Yer: Kırşehir, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi
Saat: 12.00-19.00
Mülakat Takvimi
24 Temmuz Cuma – Konya, Beyşehir
26 Temmuz Pazar – Kırşehir
27 Temmuz Pazartesi – Kayseri
29 Temmuz Çarşamba – Sivas
1 Ağustos Cumartesi – Trabzon
2 Ağustos Pazar – Rize
5 Ağustos Çarşamba – Erzurum
7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa
9 Ağustos Pazar – Gaziantep
Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız…
Hayallerinizi ertelemeyin, "Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi şehrinize geliyor!
Başvuru ve detaylı bilgi için:
www.atv.com.tr/kimmilyonerolmakister