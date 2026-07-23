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Giriş Tarihi: 23.07.2026 12:48 Son Güncelleme: 23.07.2026 14:05

Kim Milyoner Olmak İster? Konya ve Kırşehir mülakatları için yarışmacı adaylarını bekliyor

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıktı. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en sevilen bilgi yarışmasının yeni yarışmacılarından biri siz olabilirsiniz.

Kim Milyoner Olmak İster? Konya ve Kırşehir mülakatları için yarışmacı adaylarını bekliyor
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"Kim Milyoner Olmak İster?" ekibinin 24 Temmuz Cuma günü Konya'da, 26 Temmuz Pazar günü ise Kırşehir'de gerçekleştireceği ön mülakat adresleri;

24 Temmuz Cuma – Konya, Beyşehir

Yer: Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi

Saat: 12.00-19.00

26 Temmuz Pazar – Kırşehir

Yer: Kırşehir, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi

Saat: 12.00-19.00

Mülakat Takvimi

24 Temmuz Cuma – Konya, Beyşehir

26 Temmuz Pazar – Kırşehir

27 Temmuz Pazartesi – Kayseri

29 Temmuz Çarşamba – Sivas

1 Ağustos Cumartesi – Trabzon

2 Ağustos Pazar – Rize

5 Ağustos Çarşamba – Erzurum

7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa

9 Ağustos Pazar – Gaziantep

Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız…

Hayallerinizi ertelemeyin, "Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi şehrinize geliyor!

Başvuru ve detaylı bilgi için:

www.atv.com.tr/kimmilyonerolmakister

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör

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Kim Milyoner Olmak İster? Konya ve Kırşehir mülakatları için yarışmacı adaylarını bekliyor
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