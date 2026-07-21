Kim Milyoner Olmak İster? şehrinize geliyor! Antalya, Konya ve Kırşehir’in mülakat adresleri belli oldu!

Belki de milyonlara uzanan yol bu kez sizin şehrinizden başlayacak!
Antalya, Konya ve Kırşehir'in mülakat adresleri belli oldu!
Mülakat Takvimi
22 Temmuz Çarşamba – Antalya
Yer: Antalya, Kumluca Belediyesi Gençlik Merkezi
Saat: 12.00-19.00
24 Temmuz Cuma – Konya
Yer: Akşehir, Özpark Hotel
Saat: 12.00-19.00
26 Temmuz Pazar – Kırşehir
Yer: Kırşehir, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi
Saat: 12.00-19.00
27 Temmuz Pazartesi – Kayseri
29 Temmuz Çarşamba – Sivas
1 Ağustos Cumartesi – Trabzon
2 Ağustos Pazar – Rize
5 Ağustos Çarşamba – Erzurum
7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa
9 Ağustos Pazar – Gaziantep
Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir.
Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız…
Hayallerinizi ertelemeyin, "Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi şehrinize geliyor!
Başvuru ve detaylı bilgi için:
www.atv.com.tr/kimmilyonerolmakister