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Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:56 Son Güncelleme: 24.07.2026 17:00

Kim Milyoner Olmak İster? şehrinize geliyor! Kayseri ve Sivas’ın mülakat adresleri belli oldu!

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turu devam ediyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en sevilen bilgi yarışmasının yeni yarışmacılarından biri siz olabilirsiniz.

Kim Milyoner Olmak İster? şehrinize geliyor! Kayseri ve Sivas’ın mülakat adresleri belli oldu!
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Kayseri ve Sivas'ın mülakat adresleri belli oldu!

"Kim Milyoner Olmak İster?" ekibinin 27 Temmuz Pazartesi günü Kayseri'de, 29 Temmuz Çarşamba günü ise Sivas'ta gerçekleştireceği ön mülakat adresleri belli oldu.

27 Temmuz Pazartesi – Kayseri

Yer: Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezi

Saat: 12.00-19.00

29 Temmuz Çarşamba – Sivas

Yer: Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi

Saat: 12.00-19.00

Mülakat Takvimi

24 Temmuz Cuma – Konya, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi

26 Temmuz Pazar – Kırşehir, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi

27 Temmuz Pazartesi – Kayseri, Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezi

29 Temmuz Çarşamba – Sivas, Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi

1 Ağustos Cumartesi – Trabzon

2 Ağustos Pazar – Rize

5 Ağustos Çarşamba – Erzurum

7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa

9 Ağustos Pazar – Gaziantep

Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız…

Hayallerinizi ertelemeyin, "Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi şehrinize geliyor!

Başvuru ve detaylı bilgi için:

www.atv.com.tr/kimmilyonerolmakister

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#KİM MİLYONER OLMAK İSTER

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Kim Milyoner Olmak İster? şehrinize geliyor! Kayseri ve Sivas’ın mülakat adresleri belli oldu!
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