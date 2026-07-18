’Kim Milyoner Olmak İster?’ Türkiye turu başlıyor!

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı, dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıkıyor. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, 12 ilde yüz yüze gerçekleşecek mülakatlara katılacaklar. Belki de milyonlara uzanan yol, bu kez sizin şehrinizden başlayacak. Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Yarışmaya katılmak isteyenler için mülakat takvimi şu şekilde gerçekleşecek: Yarışmanın ilk mülakatları, Aydın'da Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda 12.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. İkinci durak ise Denizli olacak. Denizli'de Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yapılacak elemeler, çarşamba günü Antalya'da Kumluca Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek. Sonraki tarihlerde de devam edecek mülakatlar, sırasıyla 24 Temmuz Cuma- Konya, 26 Temmuz Pazar- Kırşehir, 27 Temmuz Pazartesi-Kayseri, 29 Temmuz Çarşamba–Sivas, 1 Ağustos Cumartesi-Trabzon, 2 Ağustos Pazar-Rize, 5 Ağustos Çarşamba-Erzurum, 7 Ağustos Cuma-Şanlıurfa, 9 Ağustos Pazar- Gaziantep'te olacak.

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