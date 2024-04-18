‘Kimse küsmesin herkes barışsın’

Şarkıcı Mert Demir, Adana'da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 200 bin kişinin katıldığı bir konser verdi. Nisan ayında yazı yaşayan ve 38 derecelik sıcaklığı gören Adana'daki konserde Demir, pankartlar ve büyük bir sevgi seli ile karşılaştı. Gecede sevenleri 'Acı Veriyor', 'Cehennemin Dibi', 'Ateşe Düştüm', 'Gözlerime Bak', 'Pusulam Rüzgar', 'Antidepresan' gibi hit parçalara eşlik etti. Demir, "Bu en kalabalık konserlerimden biri oldu. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim" dedi. Seyircilerinin pankartlarını da okuyan Demir, 'Sen küsenleri barıştırıyormuşsun' pankartı karşısında "Öyle bir beyanımız yok ama kimse küsmesin, ne gerek var. Küs olan varsa barışsın" dedi.