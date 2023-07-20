Kimseyi ti’ye almadım

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir kafeden çıkan Nilperi Şahinkaya, "Her şey yolunda. Önümüzdeki haftalarda yeni projemin çekimlerine katılacağım. Yarın Yunanistan'a gideceğim, arkadaşlarımla birkaç gün kalıp döneceğiz. Son tatillerimiz artık" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Şahinkaya'nın, Hafsanur Sancaktutan'ın poz verirken sergilediği hal ve hareketlere gönderme yaptığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı paylaşımın ardından ilk kez konuşan oyuncu, "Benim kimseyi ti'ye almak gibi bir durumum olmadı. Ben o yüzden yapmadım yani. Bazen ben de poz verirken o şekilde davranabiliyorum" dedi.