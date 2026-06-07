Kırgızistan’da kardeşlik köprüsü

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bu yıl 10. kez düzenlenen Türkiye - Kırgızistan Türk Film Günleri, renkli görüntülere sahne oldu. İki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendiren festival kapsamında T. C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven başta olmak üzere, Deniz Barut, Yüksel Aksu ve İbrahim Büyükak gibi isimler sinemaseverlerle buluştu. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, film günlerinin sadece bir sinema etkinliği olmadığını, dostluk bağlarını güçlendiren önemli bir kültürel köprü olduğunu belirtti.

Festivalin açılış filmi olara "Mutluyuz Mu" adlı film sinemaseverlerle buluştu. Gösterim sonrası filmin başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, salondakilerle samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. İzleyicilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Büyükak, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Festival kapsamında Yüksel Aksu'nun yönetip Deniz Barut'un başrolünde yer aldığı Bak Postacı Geliyor, "Bir Adam Yaratmak", "Kanto" ve fantastik çocuk filmi "Efesin Sırrı" filmlerinin gösterimi yapıldı. Festivale katılan Deniz Barut da hayranlarından yoğun ilgi gördü.