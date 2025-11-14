Klasik müzik gecesi

Nişantaşı'nda sanatseverleri oda müziğiyle buluşturan Palau Sanat Platformu, sezonun üçüncü konserinde flüt ve piyanonun büyüleyici uyumuna ev sahipliği yaptı. SABAH gazetesinin medya sponsoru olduğu platformun sanat yönetmeni Merve Başoğlu (flüt) ve piyanist Sarper Kaynaklar, klasik müziğin önemli bestecilerinden oluşan repertuvarlarıyla müzik ziyafeti sundu.Konserde, Ekrem Zeki Ün'ün Yunus'un Mezarı'nda, Francis Poulenc'in Flüt ve Piyano Sonatı, Gabriel Fauré'nin Flüt ve Piyano için Fantezi ve Romanya Halk Dansları eserleri seslendirildi.