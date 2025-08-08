Klip için Kapadokya’da

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Rafet El Roman, yeni şarkısının video klibi için Kapadokya'nın büyüleyici atmosferini tercih etti. Çekimlerin eşsiz doğal güzellikler arasında gerçekleştirildiğini belirten sanatçı, "Böylesine yüksek bir noktada bulunmak insana adeta dünya lideriymiş gibi hissettiriyor, buradan ayrılmak istemiyorsunuz" şeklinde konuştu. Kapadokya'da üçüncü kez klip çekimi yaptığını ifade eden El Roman, bölgeyle ilk tanışmasının 1999 yılına dayandığını belirtti. "Yaklaşık altı hafta boyunca burada kaldık. O zamanlar balon turları bu kadar popüler değildi. 2000'li yıllardan itibaren Kapadokya'da turizm büyük bir ivme kazandı" dedi. Sanatçı, Kapadokya'nın dünyada eşi benzeri bulunmayan bir yer olduğunu vurgulayarak, "Burası bence hâlâ potansiyelinin tamamına ulaşamadı ama önümüzdeki süreçte çok daha fazla ilgi göreceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Yeni şarkısının isminin 'Bitmedi Eziyetin' olduğunu açıklayan Rafet El Roman, bu projede düet değil, iki solistin ayrı ayrı seslendirdiği bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi. Şarkının sözlerinin Levent Solmaz'a ait olduğunu belirten El Roman, "Henüz şarkıyı yayınlamadık, biraz gizemli bir süreç yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.