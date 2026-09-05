‘Köklerimizi unutmayalım’

Türk rock müzik sanatçısı Kıraç, 'Kökler' projesinin provasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kıraç, merakla beklenen yeni projesinin Levent'teki provası öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun yıllardır hayalini kurduğu projeyi dinleyicileriyle buluşturmanın heyecanını yaşayan sanatçı, konser serisinin detaylarını paylaştı. Projenin yoğun bir çalışma temposuyla hazırlandığını belirten Kıraç, "Uzun yıllardır bu projeyi gerçekleştirmeyi çok istiyordum. Birçok değerli ismi anacağımız, sevilen türkü ve şarkılardan oluşan özel bir içerik hazırladık. Köklerimizi anımsayalım ve hissedelim istediğimiz için adını 'Kökler' koyduk" dedi. Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple sahne alacaklarını aktaran ünlü sanatçı, "Dinleyicilerimizi büyük sürprizler bekliyor. Müziğin dijitalleştiği bir dönemde sahnede yapay zekâya rakip olacağız. Yapay zekânın geldiği noktadan memnunum ancak insan ruhuna dokunacak şarkıları üretmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör