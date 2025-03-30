Komedyene 15 yıl hapis talebi

Sivil polis ekipleri, 30 Ocak akşamı İstanbul Kadıköy'de komedyen Selin Dilmaç (29) ile Azerbaycan uyruklu Ruslan A. isimli kişiyi uyuşturucu madde alışverişi yaparken gördü ve üst araması yaptı. Dilmaç'ın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Evinde yapılan aramada ise 192 adet satışa hazır vaziyette toplamda 759.32 gram uyuşturucu madde bulundu. Dilmaç tutuklandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü komedyen Selin Dilmaç'ın üzerinde 7 parça uyuşturucu madde ele geçirildiğini, yasaklı maddeyi alacak kişinin ise Whatsapp uygulaması üzerinden sipariş verdiğini belirtti.İddianamede şüpheli Dilmaç'ın ifadesine de yer verildi. Uyuşturucu madde kullandığını belirten şüpheli komedyen, ismini 'UK' olarak bildiği ve İngiltere'nin alan koduna sahip telefon numarası kullanan bir kişiden yasaklı maddeyi aldığını söyledi. Satış yapmadığını ileri sürerek UK'nin ricasıyla bin 500 TL karşılığında olay günü teslimat yaptığını belirtti.Dilmaç'ın uyuşturucu madde satarken yakalandığı, ikametinde çok sayıda ve çeşitlilikte satışa hazır uyuşturucu madde bulunduğunu kaydeden savcılık, "Savunmasında UK isimli bir şahıstan bahsetmiş ise de verdiği soyut bilgiler kapsamında böyle bir şahıs tespit edilemedi. Kendisini suçtan kurtarmaya yönelik savunmalarına itibar edilmedi" dedi. Şüphelinin olay günü yasaklı madde sattığı, ikametinde ele geçen maddeleri başkalarına satmak için bulundurduğunu kaydeden savcılık, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını talep etti.