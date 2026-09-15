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Giriş Tarihi: 15.09.2026

Koray Avcı’dan tulum sürprizi

Koray Avcı’dan tulum sürprizi
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Koray Avcı, Ardanuç'ta Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali kapsamında verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Tulum çalmayı sevmesiyle de bilinen Avcı, Ardanuç halkına özel bir sürpriz yaparak sahnede tulum çaldı. Sanatçıya Koliva grubundan, tulum sanatçısı Caner Parlak eşlik etti. Karadeniz ezgilerinin seslendirildiği bölüm, gecenin en renkli anlarından biri oldu. Ardanuç'a konserden bir gün önce gelen Avcı, yaylaya çıkarak bölgenin doğasını da keşfetti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KARADENİZ

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Koray Avcı’dan tulum sürprizi
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