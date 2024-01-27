Kraliçeler geç kalmaz

Madonna, Celebration (Kutlama) adlı turnesine devam ediyor. Sanatçı, Londra'daki ilk konserine sahneye geç çıktığı için hayranlarının tepkisini çekmişti. New York konserine giden iki kişi şarkıcıya dava açmıştı. 65 yaşındaki şarkıcının davası hakkında konuşan temsilcileri "Barclays'deki konser planlandığı gibi başladı, yalnızca 13 Aralık'ta sesle ilgili teknik bir arıza vardı. Bu sorun gecikmeye yol açtı ve basında haberleri yapıldı. Bu davaya karşı çıkacağız" açıklamasında bulundu. Madonna ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da şarkıcısının konser esnasında "Bir kraliçe asla geç kalmaz" demesi davaya gönderme olarak nitelendirildi.Şarkıcının konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açtı. 13 Aralık'ta New York'ta Barclays Center'da düzenlenen konsere gelen hayranlar, konserin 20:30'da başlamasını gerekirken 22:30'da başladığını dile getirdi. Geç başlayan konserin geç bitmesi, toplu taşıma seçeneklerini de azalttığı için konsere gidenleri zor durumda bıraktı. Benzer bir durum 2016 yılında da yaşanmıştı.