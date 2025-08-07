Kraliyet sanatçılarından onurlu duruş: İsrail’e gitmeyiz

İngiltere Kraliyet Balesi ve Operası'nın (RBO) 182 çalışanının, yönetimin Gazze konusundaki sessiz tutumunu kınaması ve "İsrail'de gösteri yapmayı reddediyoruz" mektubu işe yaradı! The Guardian'ın haberine göre, opera yönetimi dansçılar, müzisyenler ve şarkıcılardan oluşan ekibin mektubunu kabul etti.
SESSİZLİĞİ KINADILAR
Opera yönetimi, ardından da 2026'da Tel Aviv'de sahnelenecek Puccini'nin 'Tosca' temsilini iptal etti. RBO Genel Müdürü, "Tosca'nın yeni temsilinin İsrail'e götürülmemesi yönünde karar aldık" dedi. İmzacılar, 60 bin Filistinliyi katleden İsrail'in soykırımcı tutumu karşısında organizasyonun sessizliğini de kınamıştı.