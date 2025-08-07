Kraliyet sanatçılarından onurlu duruş: İsrail’e gitmeyiz

İngiltere Kraliyet Balesi ve Operası'nın (RBO) 182 çalışanının, yönetimin Gazze konusundaki sessiz tutumunu kınaması ve "İsrail'de gösteri yapmayı reddediyoruz" mektubu işe yaradı! The Guardian'ın haberine göre, opera yönetimi dansçılar, müzisyenler ve şarkıcılardan oluşan ekibin mektubunu kabul etti.



