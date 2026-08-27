Kubilay Aka, Aras Akıncı’yı anlattı

5 Eylül Cumartesi akşamı atv'de izleyiciyle buluşacak yeni sezonun iddialı dizisi 'Mercan Köşk'te Aras Akıncı karakterine hayat veren Kubilay Aka, yeni rolünü ve kendisini hikayeye çeken detayları anlattı. Güçlü duruşunun ardında kolay kolay açığa vurmadığı duygular taşıyan Aras'la izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Aka, karakterinin yaşayacağı dönüşüme dair ipuçları verdi. Aras'a hayat veren oyuncu, karakterini şu sözlerle anlattı: "Aras zeki, sorumluluk almaktan kaçmayan ve kontrolü elinde tutmayı seven biri. Ama bence onu ilginç yapan taraf, bütün bu güçlü görüntünün altında çok daha başka duygular taşıması. Kolay kolay ne hissettiğini belli eden bir adam değil. Hayatını aklıyla yönetmeye alışmış ama Mercan Köşk'te bazı şeyleri akılla çözmek mümkün olmayacak. Bence Aras'ı en çok zorlayacak şey de bu: kontrol edemediği insanlar, duygular ve geçmişle karşı karşıya kalmak. Bir noktadan sonra bence sorumluluklarıyla gerçekten istediği şeyler arasında seçim yapmak zorunda kalacak."

BU COĞRAFYANIN GÜÇLÜ BİR RUHU VAR

SENARYODA kendisini en çok etkileyen noktaları da paylaşan Aka, "Beni en çok hikayenin çok tanıdık duyguların içinde beklenmedik yerlere gidebilmesi etkiledi. Karakterlerin hiçbiri sadece iyi ya da kötü değil; herkesin kendi doğrusu, yarası ve sakladığı bir tarafı var. Bir de hikâyenin geçtiği coğrafyanın çok güçlü bir ruhu var. Okurken o dünyanın sıcaklığını, gerilimini, aile duygusunu hissediyorsunuz. Benim için senaryoyu özel yapan şeylerden biri buydu." dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör