Kübra’nın hayal kırıklığı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma 'Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümü Esra Erol'un sunumuyla atv'de izleyici ile buluştu. Programın 8. bölüm yarışmacısı Erzurumlu Kübra Yıldız oldu. 31 yaşındaki Kübra, kazanacağı parayla üniversiteye hazırlanan kardeşinin eğitimine destek olmayı hedefledi. 3 numaralı kutuyla yarışan Kübra, ilk 3 turda 4 kırmızı kutu açtırmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı. Yarışma boyunca duygusal anlar yaşayan Kübra, nişanlıyken geçirdiği ağır trafik kazasının ardından uzun süre tedavi gördüğünü anlattı. İyileşme sürecinde nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrenen Kübra, o dönemleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. 4. turda üst üste açtırdığı mavi kutularla tabloyu lehine çevirmeyi başaran Kübra, iki adet 5 milyon TL'lik kutuyu 5. tura taşımayı başardı. Ancak önce Dilek'in, hemen ardından Feyza Nur'un kutusundan çıkan iki adet 5 milyon TL, stüdyoda büyük şok yarattı. Büyük hayal kırıklığına rağmen oyununa devam eden Kübra, 6. turun sonunda gelen 85.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti. Kübra'nın kendi kutusundan ise 1.000 TL çıktı.

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