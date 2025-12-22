Küçük oyuncu devletten yardım istedi

16 yaşındaki oyuncu Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, geçtiğimiz aylarda kızıyla aynı dizide rol alan Özge Özpirinççi yüzünden dolandırıcılığa maruz kaldığını belirtmişti. Kübra Süzgün önceki gün yaşanan tüm gelişmelere rağmen hala mağdur olduklarını ve kendisine kimsenin yardım etmediğini belirterek yardım çağrısında bulundu. Maddi ve manevi açıdan zorluklar yaşadığını belirten Süzgün, bir video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yardım istedi. Süzgün, "Lütfen bana ve babama destek olun. Bize sahip çıkın, sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyurmak için sizlerden yardım istiyorum. Yoksa biz ailecek yok olacağız" dedi.

'ÖZGE MESAJLARIMA DÖNMEDİ'

Serkan Süzgün, GÜNAYDIN'a verdiği röportajda bir beyaz eşya firmasının kızının fotoğraflarını izinsiz kullandığını belirtip Özpirinçci vasıtasıyla tuttukları avukat Nail Gönenli'nin de dolandırıcılığın parçası olduğunu iddia etmişti. Açtığı davanın reddedildiğini söyleyen Süzgün "Metin Kıcır, sahte belgeyle kızımın hakları kendisindeymiş gibi milyonlar almış. Avukatım Gönenli de onlarla işbirliği yapmış. Kendisiyle konuşmaya çalıştım ama kaçtı. Özge de bana dönmüyor" demişti.

VİDEO ÇEKTİ

16 yaşındaki Kübra Süzgün, bir video çekerek sosyal medyada paylaştı. Süzgün, "Bize yardım edin, yoksa ailece yok olacağız" dedi.