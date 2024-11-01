‘Küfürlü komedide yokum’

ENGİN Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun'nun başrolünü paylaştığı 'Dünya Varmış' filminin fragmanı yayınlandı. Filmde bir taksi şoförünü oynayan Engin Altan Düzyatan, "Absürt bir yapım. Dünyanın sonu geldiğinde, belli bir kesim otele yerleşiyor ve sadece orada olanlar hayatta kalıyor. Kendimi orada buluyorum" dedi. Küfürlü komedi filminde yer almak istemediğini belirten Düzyatan, şöyle devam etti: "Komedi deneyeceksem sadece küfre dayalı işte olmak istemem. Az bir yerinde vardı, o sahnelerde de ben yoktum."