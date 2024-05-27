Kültür-Sanat dolu bir yaz

Maslak'ta yer alan İstanbul'un ünlü etkinlik mekanı bu yaz da eğlenceyi zirveye taşıyacak. Açık hava etkinlikleri 1 Haziran'da Kargo konseriyle başlayacak. Semicenk; 14 Haziran'da, Sertab Erener; 26 Haziran'da, Buray; 5 Temmuz'da sahneye çıkacak. 2-3 ve 24 Haziran'da Aydınlıkevler, 8-9 Temmuz'da 'Zengin Mutfağı' ve 30 Haziran'da 'Hücreler' adlı oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak. 29 Haziran'da ünlü Belçikalı grup Oscar and the Wolf, 12 Temmuz'da ise Balkan müziğinin en büyük maestrolarından Goran Bregovic, konser verecek.