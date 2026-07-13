‘Kurallarım yok ama tercihlerim var’

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Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni projeleri hakkında konuşan oyuncu, "İşler, teklifler var tabii ama şu ana kadar gönlüme göre bir şey gelmedi" açıklamasını yaptı. Oyuncu, "Kurallarınız var mı?" sorusuna, "Kural değil ama tercihlerim var. Seyirciye layık işler yapmak istiyorum" yanıtını verdi. Atasoy, "Kabul etmediğiniz ama iyi giden proje oldu mu?" sorusuna da "Çok oldu. Yapımcıya, 'Bu iş acayip başarılı olacak ama kendimi burada göremiyorum' dediğim de oluyor" diye karşılık verdi.