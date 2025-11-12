Toyda söz alan Orhan Bey, Bizans, İlhanlı ve çevredeki beyliklerin ittifak içinde olduğuna dikkat çekerek, "Bursa için kurulan şer ittifakını küçümsersin Alaeddin" dedi.

Ancak Şahinşah Bey'in, "Artık sen komuta etmiyorsun orduyu." sözleri toyda soğuk rüzgâr estirdi.

"GÖRELİM BAKALIM, EL Mİ YAMAN BEY Mİ YAMAN!"

Tartışmalar büyürken Alaeddin Bey, "Bursa gerekirse yerle bir edilerek alınacaktır." sözleriyle gerilimi artırdı. Orhan Bey ise masaya yumruğunu vurdu ve sesini yükselterek: "Yeter! Hepiniz hatada bir olmuş, belanızı ararsınız!" dedi ve toydan çıkmak için hareketlendi. Toyda, Osman Bey'in de savaş arzusunda olduğu söylenince, Orhan Bey son sözünü adeta kılıç gibi indirdi:

Kuruluş Orhan'da toyda kılıç gibi sözler

"Obanın ikbali için gerekirse babama dahi karşı gelmekte zerre tereddüt etmem. Bundan gayrı gözüm üzerinizde. Görelim bakalım, el mi yaman, bey mi yaman!" diyerek noktayı koydu.



Bu sahne sosyal medyada gündem olurken izleyiciler, "Orhan Bey devrin değil, tarihin lideri oluyor." yorumlarıyla sahneye övgü yağdırdı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan üçüncü bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.