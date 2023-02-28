Kuruluş Osman’da Osman Bey, Nayman’a meydan okuyor!

116.Bölüm:

OSMAN BEY, ORDUNUN BAŞINA GEÇİYOR

Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine dönmüştür. Nayman vergi istemektedir. Vergi verilmesine karşı olan Osman Bey ne yapacaktır?

Nayman'a karşı bir ordu kurulmasını söyleyen Osman Bey, kurulacak orduya kendisi kumandanlık edecektir. İsmihan Sultan ve Beyler buna sıcak bakmazlar. Aralarındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?