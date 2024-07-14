Küslüğün bitmesine sevindim

HülyaAvşar, önceki gün kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'i ziyarete geldi. Avşar, çıkışta ünlü sanatçının büyük oğlu Ahmet Tatlı ile birlikte soruları yanıtladı. Avşar, Tatlıses'in kendisi hakkında "En vefalı dost Hülya'dır. Her gün arar 'Paran var mı?' diye sorar" sözlerinin hatırlatılması üzerine "İbrahim Bey sağ olsun benim hakkımda sürekli güzel şeyler söylüyor ama ben utanıyorum vallahi. Bizim kendi aramızda olan şeyler çünkü bunlar. İçinden geliyor söylüyor demek ki sağ olsun" dedi.Sanatçının, oğlu Ahmet Tatlı ile tekrar barışmasını da değerlendiren Avşar, "Çok sevindim, ben de sizlerden yani sosyal medyadan gördüm. Harika bir haber. Aile içinde küslük olmaması lazım. Aile dediğiniz de budur. Görüntülü aradı beni İbrahim Bey ameliyat sonrasında. Bomba gibiydi, çok iyiydi. Artık bu dönemden sonra kesin evlenir, ondan başka bir şey beklenmez" diyerek güldü. Ahmet Tatlı ise babası ile aralarındaki buzların erimesi hakkında, "Çok şükür, bugün yarın çıkarız hastaneden inşallah" dedi.