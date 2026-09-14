Kütahya’da sahne Uğur Işılak’ın

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Kütahya
Valiliği tarafından düzenlenen Kütahya Yaşayan Miras Şöleni, 11-13 Eylül tarihleri arasında farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları'nı sanatseverlerle buluşturdu. Kütahya Yaşayan Miras Şöleni'nin ikinci gününde sahne Uğur Işılak'ın oldu. Kütahyalı hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı; Zafer Meydanı'nda kurulan ana sahnede verdiği konserde dinleyicilerine unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Sazıyla sahne alan Işılak konserinde 'Bu Dünya Dar Gelir Bize', 'İçinde Bir Sızı Kalır', 'Eski Tadım Yok Artık' gibi sevilen eserlerinin seslendirdi. Konser alanını dolduran kalabalık, gece boyunca tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.
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Mete Efendioğlu - Editör