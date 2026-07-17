Kutusuna gitti rekor kırdı

Esra Erol'un sunduğu 'Var mısın Yok musun?'un 20. bölüm yarışmacısı Yağmur, yarışma boyunca hem eşiyle olan eğlenceli diyalogları hem de Murat ile olan yakın dostluğuyla stüdyodakileri neşelendirdi. İlk iki turda 5 milyon TL'lik iki kutuyu ve 2 milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Yağmur, daha oyunun başında büyük bir şok yaşadı. Buna rağmen moralini kaybetmeyen Yağmur, peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunu lehine çevirmeyi başardı. Son turda Tuğçe ve Fatih'in kutularından 10 TL ve 50 bin TL çıkmasıyla büyük avantaj yakalayan Yağmur, Var Mısın Yok Musun tarihinin rekor teklifi olan 1 milyon 830 bin TL ile karşı karşıya kaldı. Eşi İlyas, yakın arkadaşı Murat ve stüdyodaki arkadaşlarının büyük bölümü "Al Git" demesine rağmen hislerine güvenen Yağmur, teklife "Yokum" diyerek şansını kendi kutusundan yana kullanmayı tercih etti. Yağmur'un kutusundan 3 milyon TL çıktı. Böylelikle Yağmur Var Mısın Yok Musun'un en büyük ödülünü kazandı.

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