Leyla kaçırıldı!

ATV ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı "A.B.İ.", dün akşam yirmi birinci bölümüyle ekrana geldi.

DOĞAN OYUNU BOZDU

Doğan'ın limanda yaptığı hamle Saruhan'ı çileden çıkarırken, Galip'in ölümünü işaret eden afişlerin her yere asılması ikili arasındaki savaşı büyüttü. Saruhan gizemli düşmanının peşine düşerken Doğan'ın odağında Leyla vardı. Saruhan'ın evlilik teklifini kabul eden Leyla'nın bir şey sakladığından şüphelenen Doğan, Rüya'yla yaptığı konuşmada Leyla'nın anlattıklarıyla çelişen bir gerçekle karşılaştı. Saruhan ve Adnan limandaki büyük sevkiyata hazırlanırken Doğan da sevkiyatı ele geçirmek için planını yaptı. Dağ evinden kaçan Doğan, Behram ve Yaşar'la birlikte Saruhan'ın oyununu bozdu. Rüya'yı kaçırmaya çalışan Kudret'in adamlarıyla mücadele eden Leyla, Rüya'nın kaçmasını sağladı ancak kendisi Kudret'in eline düştü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör