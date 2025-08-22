Haberler Günaydın Haberleri Londra hem kirli hem gürültülü
Londra hem kirli hem gürültülü

Sevgilisi Burak Yörük’le Londra’da tatil yapan Tuana Yılmaz, şehrin görünmeyen yüzünü anlattı: “Bu kadar güzel bir şehirde hiçbir yerde çöp kovası yok. Yerler rezalet halde. Bir de çok fazla gürültü kirliliği var”

Ünlü oyuncu Burak Yörük ve şarkıcı sevgilisi Tuana Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Londra'ya gitti. Yılmaz, Billie Eilish konserini izledi, ardından sevgililer 3 günlük kısa bir tatil yaptı. Hem sokakları gezen, hem alışveriş yapan ikili, özel lezzetlerin tadına bakmayı da ihmal etmedi.

Bir günü caddelerde gezip keşif turuna ayıran sevgililerin ilgisini en çok Londra'da yıllardır bitmek bilmeyen çöp sorunu çekti. Yılmaz, gördüklerini şöyle anlattı: "Çok ciddi bir çöp sorunu var.

Bu kadar güzel bir şehirde hiçbir yerde çöp kovası yok. Yerler rezalet halde. Her yerde çöp var. Zaten yere atmamaları gerekiyor ama caddelerde hiçbir yerde çöp kovası görmedik. Nereye atacağız diye yere atıyorlar herhalde. Biz çöp kovası arıyoruz bulamıyoruz. Çöpleri yanımızda gezdiriyoruz. İşte Londra'nın görünmeyen yüzü. Gürültü kirliliği ve çöp fazla var."

