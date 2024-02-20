‘Londra’da büyüdüm ama Türkiye’yi çok seviyorum’

Manken Şevval Şahin, önceki gün Etiler'deydi. Sürekli yurt dışına gidip geldiğini belirten Şahin, "Çok güzel fikirlerim var. Yurt dışında yaptığımız işler var. En mutlu neredeysem orada olmak istiyorum. Ben hırslı biri değilim, mutluluk benim için önemli" dedi. Londra'da doğup büyüdüğünü söyleyen Şahin, şöyle devam etti: "Türkiye'yi sevmiyorum gibi bir algı yapılıyor ama aksine çok seviyorum. Burada çok mutluyum, bazen gidesim bile gelmiyor. Londra'da doğdum, aksanım biraz bozuktu. Artık onu da düzelttim."