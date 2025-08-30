Lüks moda dünyası çöp torbalarına sarıldı

Telfar: Markanın NYC Plastik Poşet Çanta isimli tasarımı geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. Ve satışa çıkar çıkmaz "Böyle de çanta olur mu?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Telfar Clemens, ikonik Bushwick Birkin alışveriş çantalarına gelen plastik poşet eleştirilerini ironiye dönüştürdü. Markanın 20'nci yılına özel çıkan yeni model, New York'un artık yasaklı plastik poşetlerinden esinlendi. Plastik kaplamalı naylon malzemeden üretilen çantalar; suya dayanıklı, çok cepli ve iki boyutta satılıyor (regular ve jumbo). Fiyatları 148–195 dolar arasında değişiyor. Tasarımlar, klasik NYC poşet estetiğini (örneğin "Thank You for Shopping" yazısı ya da sarı gülen yüz) Telfar logosuyla yeniden yorumluyor. Marka, bu ironik yaklaşımıyla gündelik hayatın en sıradan nesnesini bir kez daha kült statüdeki moda objesine dönüştürdü.

Louis Vuitton: Markanın Nicolas Ghesquière tarafından tasarlanan ve bu yıl satışa çıkan Dust Bag Tote isimli tasarımı çok ama çok konuşulan moda aksesuvarlarından biri. Louis Vuitton'un en çok konuşulan hamlelerinden biri, markanın klasik toz torbalarından ilham alan Dust Bag Tote oldu. Normalde yalnızca çantaları korumak için kullanılan bez kılıflar, Nicolas Ghesquiere döneminde lüks bir aksesuara dönüştürüldü. Nubuk deri ve dana derisi gibi yüksek kaliteli malzemelerle üretilen bu çanta, dış görünüşüyle hâlâ markanın basit toz torbasını andırıyor. Yaklaşık 3 bin 600 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkan Dust Bag Tote, 'ambalajın moda objesine dönüşmesi' kavramının en pahalı örneklerinden biri olarak öne çıktı. Marka, bu tasarımla hem kendi mirasına göndermede bulundu hem de lüks tüketimin ironik yönünü ortaya koydu.

Balenciaga: Demna Gvasalia'nın modayı nasıl bir yandan eleştirdiği hepimiz tarafından bilinen bir konu. Markadaki kreatif direktörlüğünden ayrılmadan önce Trash Pouch isimli oldukça iddialı bir çanta tasarımını satışa çıkarmıştı. Gvasalia, provokatif tasarım anlayışını bir kez daha sergileyerek çöp poşetinden ilham alan deri bir çanta tasarladı. İlk bakışta Hefty marka çöp torbasını andıran bu ürün, bin 790 dolarlık fiyatıyla piyasaya sürüldü. Sosyal medyada "lüksün absürtleşmesi" tartışmalarını alevlendiren tasarım, aynı zamanda Balenciaga'nın tüketim kültürüne dair ironik bir yorumu olarak kayda geçti. Marka yine geçtiğimiz kış sezonunda da Marché Packable Tote isimli bir tasarımı piyasaya çıkardı. Balenciaga'nın poşet estetiği ikinci kez gündeme geldi. Polyamid malzemeden üretilen bu katlanabilir çanta, pazar poşetlerini anımsatan kırışık yüzeyiyle öne çıkıyor.

Bottega Veneta: Brown Paper Bag, 2023 yılında piyasaya çıktığında çok konuşulmuştu. Matthieu Blazy tarafından tasarlanan bu çanta, gündelik hayatın en sıradan nesnelerinden biri olan kahverengi kağıt torbayı lüks moda sahnesine taşıdı. İlk bakışta bir bakkaldan ya da çevrimiçi alışveriş teslimatından çıkmış gibi duran bu tasarım, aslında tamamen deriden yapılmış ve içi süetle kaplanmış bir çanta. Tasarım, sadeliğiyle şaşırtıyor: tek bir bölmeden oluşuyor, kenarları düz hatlarla kesilmiş ve ince drop handle saplara sahip. Yani biçim olarak neredeyse evde yapılabilecek basitlikte; ancak fiyatı, gündelik bir objenin lükse dönüştürülmesinin ironisini gözler önüne seriyor.

Saint Laurent: Take-Away Box Clutch, Anthony Vaccarello'nun Saint Laurent'in 2023 ilkbahar- yaz koleksiyonu için ürettiği iddialı bir tasarımcı. Fast-food kültürünü lüks moda sahnesine taşıyan bu tasarımın çıkış noktası oldukça basit: sıradan bir take-away kutusu. Ancak bu kez karton yerine deriyle üretilmiş.



Oyunbaz çanta ikonu

Hermès'in tarihindeki en önemli çantalardan biri olan Bolide, 1923'te dünyadaki ilk fermuarlı çanta olarak ortaya çıktı. Hız ve seyahat temasından doğan bu model, zamanla markanın en zarif parçalarından biri haline geldi. Hermès, bu ikonik tasarımı sadece klasik haliyle bırakmadı... Bolide on Wheels, bu ruhun en ilginç örneklerinden biri. Mini Bolide'nin altına yerleştirilen dört çalışan tekerlek, çantayı hem bir moda objesi hem de eğlenceli bir 'oyuncak' haline getiriyor. Hermès, bu parçayı sınırlı sayıda üreterek butikleri aracılığıyla özel müşterilere sunuyor. Resmi üretim adedi açıklanmasa da, koleksiyoner piyasasında çok az dolaşımda olması modelin nadirliğini kanıtlıyor. Fiyatları ise Avrupa'da yaklaşık 13 bin 500 Euro'dan başlıyor, resale piyasasında 17 bin–20 bin dolar seviyelerine kadar çıkıyor. Çantayı moda dünyasının yakından takip ettiği Lily Muni He, Tory Lewis ile cemiyet hayatının sevilen isimleri Rachel Araz Kiresepi ve Yağmur Ayaydın gibi isimler kullanıyor.



48 SAFİRLİ İDDİALI SAAT

Lüks saat markası Longines, klasikleşen PrimaLuna koleksiyonunu baştan aşağı yeniden yorumladı. İlk modelin ruhundan ilham alan tasarımda, kasa orantısına dair rafine detaylardan ayın evreleri özelliğine eklenen yepyeni tarih göstergesine ve taş işleme tekniklerindeki ustalıklara kadar her bir unsur özenle düşünüldü. Mavi sedef kadranı çerçeveleyen bezelin üzerinde özenle seçilmiş 48 safirin göz kırptığı modelde, İsviçre saat üreticiliği sanatı göksel unsurlarla ve incelikli el işçiliğiyle zirveye ulaşıyor. Çağdaşlığın ve feminenliğin bu sofistike ifadesi, markanın Zarafet Elçisi Jennifer Lawrence'ta hayat buluyor. Aktrisin doğal zarafeti ve özgün şıklığı, zamanın kişisel bir hale büründüğü samimi bir an oluşturuyor.



NEW YORK'TA YERİNİ ALDI

MODA tasarımcısı Arzu Kaprol, şimdi de ABD'yi fethedecek. Kaprol yeni koleksiyonlarıyla New York'ta kapılarını kısa süre önce açan lüks Printemps mağazasında yerini aldı. Paris'ten sonra ilk kez New York'ta açılan Printemps, şehrin kalbinin attığı noktalardan biri olan Wall Street 1 adresinde konumlanıyor. Printemps New York, global moda sahnesine yeni bir soluk getiriyor. Satışa çıkan Arzu Kaprol koleksiyonu; zarafeti, duyguyu ve dokunsal deneyimi bir araya getiriyor. Sadece bir giyim koleksiyonu değil; aynı zamanda kültürel bir mirasın giyilebilir yansıması olarak öne çıkıyor.



GÖZLÜK KOLEKSİYONU HAZIRLIYOR

Gözlük sektörünün global öncülerinden Safilo Group, moda dünyasının etkili isimlerinden Victoria Beckham ile yeni bir iş birliğini duyurdu. Taraflar, Victoria Beckham markalı gözlük koleksiyonlarının tasarımı, üretimi ve küresel dağıtımını kapsayan 10 yıllık lisans anlaşmasını resmi olarak imzaladı. Anlaşma, Aralık 2035'e kadar geçerli olacak. İş birliği kapsamında geliştirilecek olan Victoria Beckham gözlük koleksiyonunun tamamı, ilkbahar-yaz 2026 sezonunda lanse edilecek ve ocak 2026 itibarıyla global pazarda satışa sunulacak.