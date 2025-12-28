Lüks modanın yeni favorisi köpekler

Zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Birçok markanın ve moda tasarımcısının sistemden çıktığı, lüks modanın da ayakta kalabilmek için kodlarını yeniden yazdığı bir yıl oldu 2025. Lüks moda dünyasının önemli oyuncuları, özellikle pandemi sonrası yaşanan zorlu dönemde rakipleri arasında fark oluşturabilmek için sanattan spora kadar birçok alanı benimsedi.

Müşterileri ve potansiyel müşterileri arasında yerlerini daha da sağlamlaştırmak, yeni bağlar kurabilmek için tabir-i caizse her yolu denediler. Ve yılın son döneminde lüks moda dünyasının yeni ilhamı insanların hayvanlarıyla kurdukları yakınlık oldu.

Lüks markalar bu yıl köpekleri yalnızca sevimli bir detay olarak kullanmadı, kampanyaların ve koleksiyon anlatılarının merkezine yerleştirdi.

Kaşmir kazaklardan deri tasmalara, monogramlı yataklardan özel aksesuvar koleksiyonlarına uzanan bu hamle, 'pet fashion'ı gerçek bir lüks segmentine dönüştürdü.

Burberry, Valentino, Louis Vuitton ve Ralph Lauren gibi markaların pet koleksiyonları tam da bu noktaya oynuyor.

Bu ürünler 'aynı dünyayı paylaşma' fikrini satıyor.

Evcil hayvanıyla stil uyumu yakalamak, bugün bir statü göstergesinin de ötesine geçmiş durumda.



Lüks butik açılışını ikonik maskotla yaptılar

Bu yaklaşımın en karakterli örneklerinden biri de Burberry'den geldi. Marka, Harrods ile yaptığı özel işbirliği sırasında Londra'daki lüks mağazayı devraldı. Bu projeyi ise bir manken ya da marka sözcüsüyle değil ikonik Corgi cinsi köpekle yaptı. Giovanni, özel kamera ile Harrods'un içini dolaştı. Ve izleyiciye mağazayı köpeğin gözünden deneyimleme imkanı sundu. Bu yalnızca eğlenceli bir fikir değil; Burberry'nin İngiliz mirasını, mizahını ve sıcaklığını tek bir anlatıda birleştiren bilinçli bir tercihti. Kraliyetle özdeşleşen Corgi figürü, Burberry'nin klasik check kodlarıyla birleşince kampanya bir reklamdan çok kültürel bir sahneye dönüştü. Harrods'un ikonik girişinden Burberry'ye özel hazırlanan pop-up alanlara uzanan bu anlatı, markanın köpekleri maskot olarak değil, hikaye anlatıcısı olarak konumlandırdığını gösterdi.



3 milyon liraya ev, 230 bin liraya tasarım çanta

Köpeklerle kurulan yakınlık üzerinden ilerleyen anlatının en net örneklerinden biri Louis Vuitton cephesinde görüldü. Marka, Pre-SS25 erkek koleksiyonunu tanıttığı kampanyasında köpekleri arka plan süsü olmaktan çıkarıp hikayenin başrolüne yerleştirdi. Pharrell Williams imzası taşıyan kampanya, yalnızca yeni menswear parçalarını değil, Louis Vuitton'un ilk resmi köpek aksesuvar serisi olan Canine Collection'ı da tanıttı. Monogramlı tasmalar, taşıma çantaları ve aksesuarlarla başlayan bu özel koleksiyon; 60 bin euro'luk yani yaklaşık 3 milyon liralık deri köpek evi ve 5 bin 400 dolarlık yani 231 bin liralık Pooch Bag gibi parçalarla lüksün sınırlarını zorladı. Louis Vuitton için köpek, artık sevimli bir detay değil. Markanın yaşam tarzı vizyonunun doğal bir uzantısı. Erkek giyimin yanında köpek kravatları, mama kapları ve gündelik aksesuarların sunulması, stilin yalnızca giyilen değil, birlikte paylaşılan bir deneyim olarak kurgulandığını gösteriyor.



Evcil hayvana özel koleksiyon

Ralph Lauren için köpekler yeni bir keşif değil; markanın yaşam tarzı evreninin doğal bir uzantısı. Polo Ralph Lauren'in köpeklere özel koleksiyonları, insan koleksiyonlarında gördüğümüz o zamansız preppy estetiği birebir hayvan dünyasına taşıyor. Klasik polo tişörtler, yün-kaşmir karışımı kazaklar ve ikonik desenler bu kez XS'ten XXL'a uzanan ölçülerde, köpekler için yeniden yorumlanıyor. Ama mesele sadece giydirmek değil; aynı stil dilini paylaşmak. Ralph Lauren'in yaklaşımı aksesuvar tarafında da aynı çizgide ilerliyor. Porselen mama kapları, kanvas taşıma çantaları ve eşleşen tasarımlar, evcil hayvanı giydirilmiş bir obje değil, markanın bütünlüklü lifestyle anlatısının bir parçası haline getiriyor.



Mağaza açılışını onlara teslim ettiler

Köpekleri anlatının merkezine alan bir diğer modaevi ise Valentino oldu. Markanın Londra'daki yeni mağazasının açılışı, klasik bir lansmandan çok farklı bir sahneye dönüştü: Valentino, mağazayı keşfetme görevini iki Chihuahua ve bir Afghan Hound'a teslim etti. Yumuşak kırmızı halılar üzerinde Valentino Garavani aksesuarlarıyla poz veren bu köpekler, mağazanın mimarisini ve koleksiyonlarını adeta birer küratör gibi dolaştı. Dört kata yayılan mekânda kırmızı, siyah ve fildişi tonlarının yarattığı nötr ama sofistike atmosfer, köpeklerin varlığıyla şaşırtıcı biçimde daha sıcak ve davetkâr bir hâl aldı. Valentino için köpekler burada bir mizah unsuru değil; İtalyan misafirperverliğini, zarafeti ve sezgisel seçiciliği temsil eden figürler.



90'ların TV reklamları kampanya ilhamı oldu

Bu sezon köpekleri en eğlenceli biçimde sahneye çıkaran markalardan biri Coperni oldu. Markanın kış ve yıl yıl sonu kampanyası, farklı ırklardan köpekleri merkezine alıyor. Her köpeğin farklı bir sesle konuşturulduğu kampanya, 90'ların televizyon reklamlarını hatırlatan estetiğiyle nostaljik ama ironik bir atmosfer yarattı. İtalyan tazısı Neo'nun da yer aldığı kampanyada Swipe çantalar, hediye kutuları ve süslü bir yılbaşı ağacı arasında konumlandı. Köpekler burada yalnızca sevimli figürler değil; markanın oyunbaz, kendini ciddiye almayan ama görsel dünyası son derece net estetiğinin taşıyıcısı. Coperni için köpekler, kampanyaya sıcaklık katmanın ötesinde, modanın fazla steril anlatısını kıran bilinçli bir stil hamlesi.



33 bin liraya çengelli iğne

Dönem genel olarak dünyada yeni zenginlerin ortaya çıktığı bir dönem. Bu yeni nesil zenginler de kendilerini alışveriş yaparak tanıtmaktan zevk alır. Bunu da en iyi lüks markaları bilir. Son dönemde ataçtan, kaleme lüks moda markalarının piyasaya çıkardığı gündelik eşyalar sık sık gündeme gelir oldu. Bunun sonuncusu da Prada markasının piyasaya çıkardığı çengelli iğne. Evet Prada imzası olan bir çengelli iğneye sahip olmak istiyorsanız 755 doları yani yaklaşık 33 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Üzerinde kroşe detayları bulunan bu çengelli iğnenin 3 farklı rengi de mevcut. İlgilenenlere!