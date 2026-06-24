Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi

atv'nin yeni dizisi 'Altı Üstü İstanbul', ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti. Dizi Tüm Kişiler'de yüzde 6.49 izlenme oranı ve yüzde 23.29 izlenme payıyla 1., AB'de yüzde 4.07 izlenme oranı ve yüzde 15.87 izlenme payıyla 2., 20+ABC1'de ise yüzde 5.98 izlenme oranı ve yüzde 20.91 izlenme payıyla 1. sıraya yerleşerek günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Dizinin ikinci bölümünde Bahtiyar'ın ölümünün ardından futbola sırt çeviren Emir, Galip'in transfer teklifini reddederek kebapçıda çalışmaya başladı. Kebapçıda çıkan yangın mahalleyi sarsarken, Emir ve Naz ölümden döndü. Yangının ardından ortaya çıkan gerçekler ve çocukların Rami'nin yanında çalışmaya başlaması her şeyi değiştirdi. İkinci bölümün finali ise izleyicide yeni bir merak dalgası yarattı.