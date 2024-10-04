‘Mahir’-‘Canfeza’ aşkının şarkısı yayınlandı

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolde oynadığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiğisalı akşamları büyük beğeni ile izlenen atv'nin yeni dizi 'Bir Gece Masalı'ndan yeni şarkı yayınlandı. Güliz Ayla'nın performansı ile hayat bulan 'Sensiz Aşkı Neyleyim'; 'Mahir' ile 'Canfeza' arasındaki tutkulu aşkı notalar eşliğinde yansıtıyor. Güliz Ayla ve dizi ile film müzikleriyle tanınan Alp Yenier iş birliğiyle hazırlanan yeni parça, Spotify'da da yayınlandı. Şarkının sözleri Ayla'ya, müziği ise Yenier'e ait. 'Bir Gece Masalı' Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'a uzanan aşk hikayesini anlatıyor.