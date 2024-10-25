‘Mahir’den Zeybek şov!

atv'nin salı akşamları yayınlanan dizisi 'Bir Gece Masalı' yayınlanan yeni tanıtımı ile büyük merak yarattı... 9. bölümün tanıtımında aşkları sınır tanımayan Mahir ve Canfeza sonunda yüzükleri taktılar. İkili her ne kadar tüm engelleri aştıklarını düşünseler de kaçmayı başaran Kürşat'ın bu evliliğe mâni olmak için bir planı vardı... Kına gecesinde Mahir'in zeybek oynadığı anlar ise çok konuşulacak. Dizide karizmatik komiser Mahir'i canlandıran Burak Deniz, oyunculuğu kadar zeybekte de iddialı olduğunu gösterdi. Tanıtımda yer alan sahneye şimdiden beğeni dolu yorumlar gelirken; Deniz, tüm ekibin büyük özveri ile çalıştığını, aralarında kurulan bağın ekrana da yansımış olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.