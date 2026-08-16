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Giriş Tarihi: 16.08.2026

Malatya’da Ceza rüzgarı

Malatya’da Ceza rüzgarı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde Ceza sahne aldı. Düzenlenen konserde binlerce kişi, Türk rap müziğinin sevilen isminin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Ceza, konserde 'Denizci', 'Sonu Yok', 'Ne De Zor' ve 'Sus Pus' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının yüksek tempolu performansıyla keyifli bir akşam yaşadı. Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında devam ediyor.
#KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI #MALATYA #CEZA

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Malatya’da Ceza rüzgarı
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