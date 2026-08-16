Malatya’da Ceza rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından düzenlenen Malatya
Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde Ceza
sahne aldı. Düzenlenen konserde binlerce kişi, Türk rap müziğinin sevilen isminin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Ceza, konserde 'Denizci', 'Sonu Yok', 'Ne De Zor' ve 'Sus Pus' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının yüksek tempolu performansıyla keyifli bir akşam yaşadı. Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında devam ediyor.