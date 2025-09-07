Manifest’e teşhircilik suçundan soruşturma

Türkiye'nin popüler kız grubu Manifest, geçtiğimiz günlerde Küçükçiftilik'te sahneye çıkarak ilk 18 yaş sınırı olan konserlerini verdi.Ancak kostümleriyle dikkat çeken grup hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçundan soruşturma başlattı.Savcılık konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:"Konser sırasında şarkı söyleyip, dans ve gösteri yapan grubun; toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar verici nitelikte eylem ve hareketlerde bulundukları tespit edildi. Söz konusu halka açık konserdeki bu eylemler ile ilgili olarak TCK'nın 225. maddesince düzenlenen 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçundan ve yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için Kolluk Birimleri'ne talimat verilmiştir."