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Giriş Tarihi: 28.08.2026

Manifest’in beyni gözaltında

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Manifest’in beyni gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Akış, 'müstehcenlik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ile suçlanıyor. Grubun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin, Tolga Akış ve Manifest'in yönetim sistemine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atmıştı. Adlin, Tolga Akış'ın elde edilen kazancın yüzde 70'ini alıp yüzde 30'unu grup üyelerine verdiğini, kızların özel hayatlarına müdahale ettiğini, şarkıcıların ondan izin almadan evlerinden bile çıkamadığını iddia etmişti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Manifest’in beyni gözaltında
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