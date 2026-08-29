Manifest’in yapımcısı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün İzmir'e gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış, tutuklandı. Akış, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen fotoğrafçı Mesut Adlin ve fenomen Zeynep Sürmeli'yi tanıdığını belirterek, şunları söyledi: "Mesut Adlin Manifest'in fotoğraflarını çekti.

Birkaç kadın ile taciz iddiaları ortaya çıkınca kendisiyle çalışmak istemedik. Bu süreçten sonra iş bulmakta zorlanınca bana kin beslemeye başladı. Söz konusu yazışmalar mizah amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır. Mesut Adlin bu yazışmaları beni ve grubumu itibarsızlaştırmak için kullanmıştır."

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Manifest, 6 Eylül 2025 tarihinde Küçükçiftlik Park'taki 18 yaş üzeri konseri kostümleri ve dans hareketleri sebebiyle tepki çekmiş ve grup üyeleri 'müstehcenlik' suçundan yargılanmıştı. O konsere ilişkin beyanı sorulan Akış, şunları söyledi: "Manifest grubunun üyesi dahil yedi kişinin yargılandığı dosyada ben şüpheli değildim. Buradaki grubun dans figürleri benim yönetimimde gerçekleşmedi. Herhangi bir şekilde benim sorumluluğum söz konusu değildir." Akış, grubun gelir paylaşım sistemini de açıklayarak, "Gelirin yüzde 60'ı Manifest kızlarına dağıtılırken yüzde 40'lık kısmı ise şirketin Manifest proje giderlerine ayrılmaktadır. Basında çıkan haberler yanlıştır. Grup üyelerinin başka insanlar ile görüşmelerinin yasaklandığı iddiası da yanlıştır" dedi.

AHLÂKSIZ MESAJLARA MİZAH KILIFI

SOSYAL medyada paylaşılan konuşmalara da değinen Akış, "Sormuş olduğunuz sosyal medyada paylaşılan yazışmalar eşim Gizem Akış ile Zeynep Sürmeli ve Mesut Adlin arasındaki yazışmalardır. Söz konusu yazışmalar tamamen mizah amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör