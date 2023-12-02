Marka takıntım yok aşırılığı sevmem

Hülya Avşar, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Tavla oynadığını söyleyen Avşar, "Hastalık geçirdim biliyorsunuz, şimdi iyiyim. Gerçi iyi de geçti. Bunu da spora bağlıyorum. Tek başıma değildim aslında evde. 'Sevgilim vardı' dermişim. Kızım vardı, yardımcılarım vardı. Enteresan bir virüs ya. Ben hiç yakalanmamıştım. Herkes gider tersine biz gideriz Mersin'e. Bize yeni denk geldi" diyerek hastalık sürecinden bahsetti. Muhabirlerin, "Marka takıntınız var mı?" sorusuna yanıt veren Hülya Avşar, "Benim öyle milyon dolarlık çantalarım yoktur. Normal yaşayan birisiyim. 100 çeşit ayakkabım da yoktur. Aşırılıktan her zaman kaçınırım" dedi.