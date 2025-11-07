‘Medeni Hâller’in setinden ilk kareler

Sinehane Film Prodüksiyon yapımcılığında; Selçuk Aydemir ve Ebru Aydemir'in birlikte yazdığı, aynı zamanda Selçuk Aydemir'in yönettiği Medeni Hâller adlı film, hazırlık sürecinin ardından geçtiğimiz gün sete çıktı! Zıtlıklardan doğan bir aşk hikâyesini anlatan filmde, boşanma avukatı Aylin karakterini Özge Gürel ve nikah memuru Ozan karakterini Gökhan Alkan canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Burak Çelik, Jessica May, Yasemin Baştan, Ceren Soylu, Ali Barkın, Yeliz Kuvancı, Samet Gürsel, Şeyma Peçe gibi isimler de var. TV yayın hakları atv'de olan yapım orijinal hikâyesi ve komediye doyuracak anlatımıyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.