‘Mehmet’in içinde tamamlanmamış bir çocuk var’

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Gözleri Karadeniz'de 'Mehmet' karakterine hayat veren Mustafa Açılan, rolüne ve hikâyeye dair samimi açıklamalarda bulundu.

'MEHMET'İ OYNAMAK ZOR AMA KEYİFLİ'

Karakterlerin derinlikli hikâyelerini daha detaylı anlatmaya başladıklarını belirten Açılan, "Bundan sonra Mehmet'in babasına kendini kanıtlama çabasını, ailesiyle olan çekişmelerini ve kendi iç hesaplaşmalarını artan bir tempo ile izleyecek seyirci. Hem aile içi büyük çatışmalar hem de Mehmet'in iç dünyası onları bekliyor" dedi. Oyuncu, karakterinin kendisini cezbeden yönlerini şöyle anlattı: "Mehmet güçlü görünmeye çalışsa da içinde tamamlanmamış bir çocuk taşıyor. Bu çelişki benim için kıymetliydi. Oynaması zor ama keyifli." Karadeniz'e dönmenin hikayeyi daha katmanlı hale getirdiğini söyleyen oyuncu, "Doğa bazen bizi zorluyor ama hikâyeye çok şey katıyor" dedi. Gerçek hayatta da kardeşi olduğunu belirten Açılan, "Kardeşe sahip olmanın ne olduğunu biliyorum. İnsanı tamamlıyor. Azil gibi bir karakterin ailemde olmasını isterdim" diye konuştu.