Memleketinde toprağa verilecek

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç (51), önceki akşam kendisinden haber alamayan kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Olay, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında Kağıthane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıç'tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül, Kılıç'ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Esmergül yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç'ın evine, kendisinde bulunan anahtarla girdi.

HAREKETSİZ BULDU

Sevgilisi, Kılıç'ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Kılıç'ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Esmergül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Olay yeri inceleme ekipleri, Kılıç'ın yaşadığı evde inceleme yaptı. Evde bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildiği öğrenildi. Bu maddeler nedeniyle Kılıç'ın ölümü emniyet kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçti. İncelemeler sürerken, haberi alan dostları ise Kılıç'ın evine geldi. 'Söz' filminin oyuncusu Eren Vurdem de koşarak olay yerine geldi. Kılıç'ın yakınları ve dostları, sitenin bahçesinde uzun süre bekledi.

Polisin uzun süren incelemelerinin ardından Kılıç'ın cenazesi, cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin bilgisine başvurduğu Özlem Esmergül, erkek arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Polis ekipleri, Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

CENAZESİ YARIN

Merhum Serhat Kılıç için bugün saat 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Kılıç, yarın ise Ankara'da öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

SANAT DÜNYASI YASTA

Kılıç'ın vefatının ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyada paylaştı:

Birol Güven: "Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Nur içinde yat."

Şoray Uzun: "Ömrümüzün on yılını beraber geçirdik. Güldük, ağladık, kavga ettik, barıştık, sabahladık, uzun uzun dertleştik, uzun uzun sustuk. Şarkılar söyledik. Tabii sen çok daha güzel söyledin. Ben karşılıklı oynarken bazen seni seyrederken repliğimi unuttum. Huzur içinde uyu."

Pelin Akil: "Serhat Kılıç... O kadar üzgünüm ki... Müthiş bir kalp ve dev bir yetenek... Daha yeni seni konuşmuştuk Fatih Dokgöz ile, hatta arasak mı dedik... Başımız sağ olsun. Mekânın cennet olsun."

Sedef Avcı: "Çok erken olmadı mı be Serhat? İnanılmaz üzgünüm. Yolun ışık olsun."

Ayşe Tolga: "Serhat'ım, canım arkadaşım. Çok üzgünüm."