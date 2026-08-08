Menajerine açtığı davayı kaybetti

Şarkıcı Sevcan Orhan, menajeri Harun Belenkoğulları açtığı davayı kaybetti. Müzik sektöründe uzun yıllardır yer aldığını ve sözleşmelerin genellikle sözlü yapıldığını belirten Sevcan Orhan, eski menajeri Belenkoğulları ile çalıştıkları dönemde 50-60 civarında organizasyona katıldıklarını ifade etti. Belenkoğulları'nın kendi payından fazlasını alarak kendisini zarara uğrattığını savunan ünlü şarkıcı, suç duyurusunda bulundu. Savcılıkta ifade veren Belenkoğulları ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Orhan ile iş başına yüzde 20 komisyon oranı üzerinden anlaştıklarını belirten Belenkoğulları, söz konusu miktarların yalnızca hak ettiği çalışma payı olduğunu ve iddiaların asılsız olduğunu savundu.

DELİL YETERSİZLİĞİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Belenkoğulları hakkında 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Orhan, Belenkoğulları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, yüklenen suçun işlendiğine dair yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle Belenkoğulları'nın beratına hükmetti.

PUKET'TE GÖRÜNTÜLENDİLER

Orhan, İzmir Buca'da belediye işçilerine "Para yok" denilerek maaşları ödenmediği dönemde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile Puket adasında tatilde görüntülenerek gündeme gelmişti. Evlilik kararı aldıklarını belirten Orhan'ın sevgilisi Duman, rüşvet soruşturmasında 42 kişi ile birlikte tutuklanmıştı.