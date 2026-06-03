Merakla beklenen "Altı Üstü İstanbul" yayın tarihi açıklandı

ATV'nin yeni dizisi 'Altı Üstü İstanbul'un yayın tarihi belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle öne çıkan dizi, 15 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

SÜRÜKLEYİCİ BİR ÖYKÜ

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekranlara taşımaya hazırlanan Altı Üstü İstanbul; genç yeteneklerle deneyimli oyuncuları aynı projede buluşturuyor. Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizide

Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.

Dizi; dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi mücadelesini verdiği hikâyesiyle izleyiciyi İstanbul'un karmaşık, hareketli ve duygusal atmosferinde sürükleyici bir yolculuğa davet edecek.