‘Mercan Köşk’ ekibi halı sahada buluştu

Tarsus'ta çekimleri devam eden atv dizisi 'Mercan Köşk', set dışındaki eğlenceli anlarıyla da adından söz ettiriyor. Dizinin oyuncuları ve teknik ekibi, yoğun çekim temposuna futbol maçıyla keyifli bir mola verdi. Çeşitli turnuvalarda forma giyen ve futbola olan ilgisiyle bilinen Kubilay Aka, bu kez rol arkadaşları Halil Babür, Bertan Asllani, Can Bartu Aslan ve Taha Baran Özbek ile birlikte yeşil sahada ter döktü.

Oyunculara dizinin teknik ekibinden isimlerin de katılmasıyla iki dişli takım oluşturuldu. Sahadaki çekişmeli mücadele kadar tribündeki coşku da dikkat çekti. Hafsanur Sancaktutan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin ve Selin Köseoğlu, tezahüratlarıyla arkadaşlarına destek olarak maçın heyecanını artırdı.

ÇEMBER DARALIYOR!

'Mercan Köşk' önceki akşam yayınlanan 3. bölümüyle heyecanı yükseltti. Cemre'nin Asil'in geçmişine dair cevap arayışı onu Toprak'a biraz daha yaklaştırırken, Toprak'ın yaşadığına dair şüpheleri güçlenen Esved gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçti. Cemre'yi Esved'den korumaya çalışan Aras ise bir yandan da sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemeye çalıştı. Esved'in Toprak'ın mezarını açtırması iki aile arasındaki hesaplaşmayı bambaşka bir noktaya taşıdı.