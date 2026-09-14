’Mercan Köşk’ izleyiciyi ekran başına kilitledi

Sürükleyici hikayesiyle ilk bölümünden itibaren izleyicileri atv'de ekran başına toplayan 'Mercan Köşk
' dizisini cumartesi günü yeni bölümü yayınlandı. Kubilay Aka
, Hafsanur Sancaktutan
ve Bertan Asllani'yi başrollerinde buluşturan dizinin yeni bölümünde heyecan doruğa çıktı. Dizi, 6 saatten fazla X Türkiye'de TT listesinin en üst sıralarında yer aldı. İki aile daha 'Cemre'nin söylediklerinin şokunu atlatamadan 'Aras'ın portakal bahçelerinde yangın çıktığı haberi geldi. 'Çınar' ve 'Elif'in alevlerin ortasında kalması iki aileyi de büyük bir korkuya sürükledi.
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Mete Efendioğlu - Editör